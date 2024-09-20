Собянин: ИИ становится базовой технологией диагностики и лечения в Москве

Искусственный интеллект расширяет свое присутствие в медицине Москвы и постепенно становится базовой технологией диагностики и лечения пациентов, это соответствует стратегии развития столичного здравоохранения до 2030 года. Об этом написал мэр города Сергей Собянин в своем блоге.

«Ключевая роль во внедрении систем ИИ принадлежит творческому содружеству практикующих врачей, ученых, инженеров, аналитиков, работающих в Центре диагностики и телемедицины Департамента здравоохранения», — указал градоначальник.

Реализация проектов проходит по четкому алгоритму. На первом этапе определяют заболевания, диагностику которых целесообразно проводить с помощью ИИ-систем. Ключевым критерием отбора является социальная значимость болезни. Затем, определив требуемое решение, эксперты формулируют диагностические и функциональные требования на разработку системы ИИ, публикуют их и приглашают к участию в работе всех желающих. Сегодня разработчиками систем ИИ для столичного здравоохранения стали 25 отечественных компаний. Для их работы Центр диагностики и телемедицины с 2021 года открыл доступ к 68 датасетам — наборам медицинских данных с изображениями с признаками конкретных заболеваний, собранных по всем основным направлениям лучевой диагностики и классифицированных врачами.

Когда готова первая версия сервиса, стартует ее тестирование в лабораторных условиях. За работой с исследованиями наблюдают медики и команда центра. После успешного прохождения тестирования и контроля новый ИИ-сервис внедряют в систему здравоохранения. Центр диагностики и телемедицины готовит инструкции для врачей, уточняя особенности использования разработки. Качество сервиса и точность работы ИИ контролируют эксперты центра и практикующие специалисты.

Последнее слово остается за врачом-рентгенологом, который выдает заключение. При этом важно выявить и проанализировать случаи расхождения между заключением ИИ и врача. Аналитику передают разработчикам, сведения применяют для дообучения и усовершенствования ИИ-моделей. В эксперименте используется публичная открытая оценка качества работы алгоритмов, с 2023 года качественные показатели работы сервисов представлены в виде «матрицы зрелости», с помощью которой можно оценить точность и качество.

Как отметил Сергей Собянин, с 2020 года алгоритм прошли более 50 сервисов ИИ, которые могут определить признаки рака легкого, пневмонии, плоскостопия, рака молочной железы, инсульта, аневризмы аорты, других болезней. Кроме того, недавно на вооружение врачей столицы поступил новый комплексный ИИ-сервис для диагностики заболеваний головного мозга, способный находить признаки ишемического инсульта или кровоизлияний.

Цифровые сервисы уже стали частью медицинской практики врачей не только в Москве, но и в регионах России. Столичные специалисты делятся своими наработками с коллегами: для медицинских организаций по всей стране открыт доступ к специальной платформе «МосМедИИ» с сервисами ИИ. Врачи из регионов могут пользоваться 17 разработками, получая результаты выполняемого лучшими алгоритмами автоматического анализа лучевых исследований.

