Собянин: ИИ-сервис для изучения физики и информатики появился в «МЭШ»

Школьники Москвы теперь могут использовать ИИ-сервис для изучения физики и информатики. Об этом сообщил в своем канале мэр столицы Сергей Собянин.

«В этом учебном году в “МЭШ”расширили возможности сервиса “Цифровой учитель”. К математике и английскому языку добавились физика и информатика», — рассказал градоначальник.

С сентября сервисом по новым предметам воспользовались свыше 90 тысяч учеников 7-9 классов, родителей и педагогов.

Искусственный интеллект анализирует знания учащихся, определяет темы, при изучении которых появляются трудности, и предлагает соответствующие упражнения.

Все вопросы школьной программы по физике разделили на 23 темы. При этом в блоке информатики можно решать задания по 19 направлениям. Ребятам доступно более 2,7 тысячи упражнений, которые можно выполнять в рамках домашнего задания или по собственной инициативе. Результаты видны учителю в электронном журнале, это помогает адаптировать программу обучения под каждого ученика.

