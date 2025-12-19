Собянин: ИИ-сервис для изучения физики и информатики появился в «МЭШ»
Школьники Москвы теперь могут использовать ИИ-сервис для изучения физики и информатики. Об этом сообщил в своем канале мэр столицы Сергей Собянин.
«В этом учебном году в “МЭШ”расширили возможности сервиса “Цифровой учитель”. К математике и английскому языку добавились физика и информатика», — рассказал градоначальник.
С сентября сервисом по новым предметам воспользовались свыше 90 тысяч учеников 7-9 классов, родителей и педагогов.
Искусственный интеллект анализирует знания учащихся, определяет темы, при изучении которых появляются трудности, и предлагает соответствующие упражнения.
Все вопросы школьной программы по физике разделили на 23 темы. При этом в блоке информатики можно решать задания по 19 направлениям. Ребятам доступно более 2,7 тысячи упражнений, которые можно выполнять в рамках домашнего задания или по собственной инициативе. Результаты видны учителю в электронном журнале, это помогает адаптировать программу обучения под каждого ученика.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В НАТО признали неготовность к затяжному конфликту
- Путин написал предисловие к книге Ханса-Йоахима Фрая о России
- БПЛА атаковали предприятия в Новокуйбышевске и Тольятти
- Количество обращений на прямую линию с Путиным превысило 2,5 млн
- Макрон заявил, что Европе пора возобновить диалог с Россией
- От Банка России ждут снижения ключевой ставки до 16%
- США приостановят розыгрыш грин-карт
- Над регионами России сбили 94 украинских дрона
- Страны ЕС продлили на полгода санкции против России
- Потерянные деньги: ЕС побоялся конфисковать замороженные российские активы
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru