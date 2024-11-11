Собянин: Программа льготной аренды позволяет создавать производства в ТиНАО
Инвесторы с начала 2024 года получили от города более 132 гектаров земли в ТиНАО по ставке один рубль в год, рассказал мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.
«Таким образом, стимулируем развитие Троицкого и Новомосковского округов, где формируются крупные центры деловой активности и отраслевые кластеры», — добавил он.
На семи участках в Краснопахорском районе намерены построить завод по выпуску тяговых аккумуляторных батарей для электротранспорта. На них также возведут кластер по производству стройматериалов и пищевой промышленный кластер.
Во Внукове появится завод по выпуску теплоизоляционных материалов. В районе железнодорожной станции Бекасово-Сортировочное построят предприятия по производству фиброцементных плит и газобетонных блоков.
При этом общие инвестиции в строительство заводов составят около 90 миллиардов рублей. С реализацией новых объектов в ТиНАО появится более девяти тысяч рабочих мест.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru