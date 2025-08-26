Собянин: Город реализует спортивные проекты, предложенные москвичами

Платформа «Город идей» доступна в Москве с 2014 года, она дает горожанам возможность предлагать идеи по развитию в различных сферах, а наиболее успешными стали проекты в области спорта. Об этом рассказал в своем блоге мэр столицы Сергей Собянин.

К проекту присоединились более 629 тысяч человек, около 9 тысяч идей уже реализовали.

«Участниками специального проекта в формате медиаплатформы «Город обсуждает Московский спорт», организованного в марте 2025 г., стали почти 100 тысяч человек, а почти 30 тысяч москвичей в рамках тематических проектов предложили свыше 5 тысяч различных идей», - указал градоначальник.

Столица взяла в работу 176 лучших предложений и уже воплотила 34 из них.

Так, в июне состоялся фестиваль ходьбы и бега «10 000 шагов». На Бульварном кольце 250 тысяч горожан поучаствовали в различных мероприятиях, в том числе массовых стартах по бегу и ходьбе, мастер-классах и тренировках. На Тверском бульваре проходил марафон по скандинавской ходьбе, в Царицыне – Международный день йоги. В Лужниках открыли Экстрим-парк с лабиринтами и арками, он будет работать до Дня города в столице в рамках форума «Москва 2030. Спорт. «Человек будущего». На площадке форума доступно несколько фиджитал-зон.

Кроме того, благодаря проекту «Мой спортивный район» москвичи могут бесплатно заниматься зумбой, танцевальным фитнесом, йогой и растяжкой в районных центрах «Место встречи». Горожане могут выбрать игровые виды спорта, фитнес, бег, роллер-спорт, аквааэробику, ушу, покататься на коньках. В проекте доступны 15 видов спорта на 139 площадках.

Как отметил Собянин, москвичи поддерживали развитие адаптивного спорта для детей с аутизмом и инвалидностью. В этом году для ребят проходят специальные тренировки по легкой атлетике, лыжным гонкам, настольному теннису, плаванию, тхэквондо, горнолыжному спорту. Проект «Город идей» позволяет каждому внести вклад в развитие города.

