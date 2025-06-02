Собянин: Форум «Облачные города» в этом году будет посвящен роботизации

Форум о будущем городов БРИКС «Облачные города» в Москве будет посвящен роботизации. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в блоге на своем сайте.

Как напомнил градоначальник, мероприятие организовали в 2023 году для обмена опытом между мегаполисами в сфере цифровых технологий и сервисов. Первый форум собрал свыше 5 тысяч участников, в 2024-м его посетили 13 тысяч человек, в том числе делегации Индии, Южной Кореи, Саудовской Аравии, ОАЭ, Катара. Участники форума познакомились с работой ключевых технологических и инфраструктурных объектов столицы, был подписан ряд соглашений.

«В 2025 г. Форум «Облачные города» будет посвящен роботизированным технологиям и искусственному интеллекту, которые уже сегодня играют ключевую роль в работе многих городских служб, и со временем эта роль будет только расти», - отметил Собянин.

Мероприятие пройдет 17-18 сентября на площадке МКЗ «Зарядье», форум посетят представители органов власти, бизнеса, научно-технического сообщества из более чем 35 государств Ближнего Востока, Юго-Восточной Азии, Европы, Латинской Америки, Африки.

«Свыше 320 экспертов обсудят приоритет и стратегии трансформации городов в горизонте до 2040 года с акцентом на роль технологий в достижении целей развития», - подчеркнул Собянин.

По окончании деловой программы участники смогут лучше узнать историю и культуру Москвы.

