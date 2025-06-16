Собянин: Форум-фестиваль «Москва 2030» пройдет с 1 августа по 14 сентября
Форум-фестиваль «Территория будущего. Москва 2030» состоится в столице в рамках проекта «Лето в Москве» 1 августа-14 сентября. Об этом сообщил мэр города Сергей Собянин в своем Telegram-канале.
Как отметил градоначальник, мероприятия запланированы на нескольких знаковых площадках, в том числе в ЦВЗ «Манеж», Гостином Дворе, парке «Зарядье», спорткомплексе «Лужники».
«Форум-фестиваль также впервые пройдет на ВДНХ, кинозаводе “Москино” и в парке 50-летия Октября», — указал Собянин.
«Территория будущего. Москва 2030» поможет вовлечь в диалог с городом молодежь, подготовить ее к предстоящим вызовам, обучить навыкам, необходимым в экономике будущего. На форуме используют в том числе VR-технологии, 3D-голограммы, мультимедийные инсталляции. Гостям представят технические решения, которыми уже пользуются горожане, кроме того, посетители смогут стать участниками интерактивных мероприятий, иммерсивных шоу, попробовать себя в качестве инженера будущего или киберспортсмена, проверить готовность к работе в сфере ИТ.
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