Собянин: Формирование МСД за пределами МКАД завершится к концу 2024 года
Строительство нового участка Московского скоростного диаметра (МСД) от МКАД до трассы Солнцево-Бутово-Варшавское шоссе продолжается в столице. Об этом рассказал мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.
Специалисты прокладывают 12,2 км дорог, на которых создадут четыре эстакады, два тоннеля и мост, четыре пешеходных перехода. Объект готов уже более чем на 60%. Продолжаются отделочные работы и прокладка инженерных коммуникаций в строящемся тоннеле под 32 км МКАД, который возводят закрытым способом.
При этом эстакада через пути Курского направления Московской железной дороги и Варшавское шоссе готова почти на 70%, полностью смонтирован пролет на эстакаде-съезде с внутренней стороны МКАД на МСД в сторону Подмосковья. Новый участок завершит формирование скоростного диаметра за пределами кольцевой автодороги на юге столицы. Как отметил Собянин, работы планируют завершить к концу текущего года.
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