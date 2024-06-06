Собянин: Формирование МСД за пределами МКАД завершится к концу 2024 года

Строительство нового участка Московского скоростного диаметра (МСД) от МКАД до трассы Солнцево-Бутово-Варшавское шоссе продолжается в столице. Об этом рассказал мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

Специалисты прокладывают 12,2 км дорог, на которых создадут четыре эстакады, два тоннеля и мост, четыре пешеходных перехода. Объект готов уже более чем на 60%. Продолжаются отделочные работы и прокладка инженерных коммуникаций в строящемся тоннеле под 32 км МКАД, который возводят закрытым способом.

При этом эстакада через пути Курского направления Московской железной дороги и Варшавское шоссе готова почти на 70%, полностью смонтирован пролет на эстакаде-съезде с внутренней стороны МКАД на МСД в сторону Подмосковья. Новый участок завершит формирование скоростного диаметра за пределами кольцевой автодороги на юге столицы. Как отметил Собянин, работы планируют завершить к концу текущего года.

