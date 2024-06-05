Собянин: Фестиваль «Рыбная неделя» посетили рекордные 4,5 млн человек
Площадки городского фестиваля «Москва — на волне. Рыбная неделя», завершившегося в первые выходные лета, посетили рекордные 4,5 млн человек — вдвое больше, чем годом ранее. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем блоге.
Как отметил градоначальник, гости фестиваля купили более 340 тонн рыбы, устриц, крабов и других морепродуктов.
«Первенство по продажам в этом году принадлежит ярмарке на улице Школьной. Здесь было куплено более 100 тонн охлажденной, копченой и замороженной рыбы, соленой сельди и других вкусностей», — рассказал Собянин.
Рестораны-участники мероприятия приготовили 135 тысяч порций горячего, 88 тысяч порций выпечки, 35 тысяч порций закусок и снеков из специального меню. На площади Революции посетителей фестиваля угостили 750 порциями ухи.
Также гости активно участвовали в развлекательной программе: 1,3 млн раз прокатились на каруселях, посетили 600 мастер-классов, 300 концертов, свыше 50 кулинарных батлов. Кроме того, более 200 человек соревновались в сап-регате, также москвичи и гости города поучаствовали в традиционном сап-карнавале на Москве-реке. За призы в профессиональных и любительских соревнованиях по рыбной ловле поборолись 1200 человек. На фестивале прошли и товарищеские матчи по сап-поло.
«Лето только начинается, и в рамках фестиваля "Лето в Москве. Все на улицу!" мы организуем еще немало увлекательных и ярких событий!» — подчеркнул Собянин.
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