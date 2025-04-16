Собянин: Фестиваль «Пасхальный дар» пройдет на площадках по всей Москве

Фестиваль «Пасхальный дар», один из самых светлых и добрых в Москве, пройдет с 19 по 30 апреля. Об этом сообщил мэр города Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

Гостей будут принимать прихрамовые территории и фестивальные площадки по всей Москве.

« Особое внимание организаторы уделят добрым делам и отзывчивости. Можно будет приобрести товары некоммерческих организаций и тем самым помочь их подопечным», — отметил Собянин.

Все желающие смогут передать подарки для участников специальной военной операции и детей из новых регионов в «Домики добра» акции «Москва помогает». В рамках проекта «Четвероногий друг» гости выберут себе питомцев или помогут животным из приютов.

У храма Живоначальной Троицы в Свиблове юные ученики столичных школ искусств распишут 15 двухметровых моделей пасхальных яиц. Тема росписи — «Святые покровители русского воинства». Акция запланирована на 20 апреля. Также расписные пасхальные яйца появятся на Тверской площади, их украсят около 30 учащихся творческих вузов и современные художники.

Также в Москве запланированы около 1,5 тысячи кулинарных и творческих мастер-классов, участники которых научатся печь традиционные куличи и создавать сувениры.

