Собянин: Фестиваль «Пасхальный дар» пройдет на площадках по всей Москве
Фестиваль «Пасхальный дар», один из самых светлых и добрых в Москве, пройдет с 19 по 30 апреля. Об этом сообщил мэр города Сергей Собянин в своем Telegram-канале.
Гостей будут принимать прихрамовые территории и фестивальные площадки по всей Москве.
« Особое внимание организаторы уделят добрым делам и отзывчивости. Можно будет приобрести товары некоммерческих организаций и тем самым помочь их подопечным», — отметил Собянин.
Все желающие смогут передать подарки для участников специальной военной операции и детей из новых регионов в «Домики добра» акции «Москва помогает». В рамках проекта «Четвероногий друг» гости выберут себе питомцев или помогут животным из приютов.
У храма Живоначальной Троицы в Свиблове юные ученики столичных школ искусств распишут 15 двухметровых моделей пасхальных яиц. Тема росписи — «Святые покровители русского воинства». Акция запланирована на 20 апреля. Также расписные пасхальные яйца появятся на Тверской площади, их украсят около 30 учащихся творческих вузов и современные художники.
Также в Москве запланированы около 1,5 тысячи кулинарных и творческих мастер-классов, участники которых научатся печь традиционные куличи и создавать сувениры.
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