Собянин: Фасады церкви Николы Заяицкого в Замоскворечье будут восстановлены
Мэр российской столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале рассказал о планах по восстановлению фасадов церкви Николы Заяицкого в районе Замоскворечье.
По его словам, в планах – разработка проекта комплексной реставрации фасадов, что позволит сохранить исторический облик церкви Николы Заяицкого. Он отметил, что церковь находится в самом центре Москвы и является объектом культурного наследия федерального значения.
Мэр напомнил, что история церкви восходит к началу XVII века. Во второй половине 1990-х там проводились реставрационные работы. Сейчас, указал Собянин, на фасаде местами разрушилась кирпичная кладка, шелушится окрасочный слой и потрескалась штукатурка.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru