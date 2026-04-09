Собянин: Ежегодно 70% московских врачей повышают квалификацию

Ежегодно 70% всех врачей Москвы принимают участие в программах повышения квалификации, сердцем этой системы стал открытый в 2021 году Кадровый центр Департамента здравоохранения города, не имеющий аналогов в России. Об этом рассказал мэр столицы Сергей Собянин в своем канале в Мах.

Кадровый центр координирует работу десятков учебных центров и ординатур, на площади свыше 4 тысяч кв. м сосредоточено более 1100 единиц высокотехнологичного оборудования, и медикам доступно более 170 тренингов и 70 программ повышения квалификации. За прошлый год обучение в центре прошли более 50 тысяч человек.

«Медицинский симуляционный центр ММНКЦ им. С.П. Боткина — признанный лидер практического обучения, который предлагает свыше 300 программ по 60 направлениям медицины. Центром разработаны уникальные обучающие программы для хирургов, онкологов, реаниматологов и других специалистов», - указал Собянин.

С 2015 года подготовку здесь прошли более 135 тысяч медиков.

Для специалистов хирургического профиля запущен уникальный Междисциплинарный тренинг-центр инновационных хирургических технологий на базе ГКБ №67 имени Л.А. Ворохобова. Отработку практических навыков проводят в учебной операционной, созданной по образцу уникальных блоков Московского спинального центра. Ежегодно центр обучает более 450 специалистов по 20 программам. Кроме того, здесь ведутся научные работы. Коллектив спинального центра в рамках грантовой программы мэра Москвы создает инновационные методики хирургического лечения, которые позволяют сократить восстановительный период пациентов (Fast-track).

Запуск Учебного центра стал логическим продолжением работы Центра диагностики и телемедицины – ведущей научно-практической организации в области лучевой диагностики, искусственного интеллекта, телерадиологии. Учреждение готовит врачей и средний медицинский персонал (рентгенолаборантов) в области лучевой диагностики. С 2016 года здесь доступны программы дополнительного профессионального образования, с 2023-го – обучение аспирантов, с прошлого года - подготовка ординаторов по специальности «Рентгенология».

Обучение в Центре проводится в формате междисциплинарного взаимодействия, в том числе – дистанционно и электронно. Будущие врачи-рентгенологи получают актуальные знания по всем разделам специальности. Центр использует различные образовательные направления, в том числе вебинары и мастер-классы, курсы повышения квалификации. За время его работы обучение прошли более 160 тысяч специалистов.

В столице также готовят и постоянно обучают специалистов экстренной службы скорой помощи. На Станции скорой и неотложной медицинской помощи им. А.С. Пучкова с 2017 года работает учебно-организационный отдел, который обучает более 3500 медиков ежегодно. Для специалистов выездных бригад создали многоуровневую систему обучения, под руководством инструкторов ежегодно обновляют десятки программ и разрабатывают новые курсы. Для новичков внедрена система адаптации и наставничества, выпускники вузов и колледжей сначала работают в паре со старшим коллегой и затем сдают внутренние экзамены. За пять лет в программе приняли участие около тысячи молодых специалистов скорой помощи.

Также инструкторы обучают сотрудников социальной сферы столицы и учащихся медицинских классов основам первой помощи. С начала 2026 года мастер-классы по спасению жизней прошли более 2 тысяч учителей школ.

Как отметил Собянин, система профессионального роста для врачей Москвы объединяет ресурсы крупнейших симуляционных центров, высокотехнологичных госпитальных баз, цифровых платформ. Медики могут учиться у лучших и на лучшем оборудовании, получая знания, которые понадобятся в повседневной практике.

