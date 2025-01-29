Собянин: Еще шесть регионов РФ подключатся к московской ИИ-платформе медсервисов

Еще шесть регионов подключатся к платформе ИИ-сервисов «МосМедИИ». Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Как отметил градоначальник, с медицинскими сервисами на платформе работают свыше 75% регионов в России.

«В этом году к ней присоединятся еще шесть субъектов», – написал Собянин в Telegram-канале.

«МосМедИИ» предлагает 17 сервисов, позволяющих ускорить и повысить точность анализа компьютерных томографий, рентгенографий, флюорографий, маммографий. Алгоритмы с помощью цветовых маркировок на изображениях обращают внимание врача на патологии, а также готовят заключения. Решения прошли полный цикл проверки и используются в больницах и поликлиниках Москвы уже пять лет.

Собянин подчеркнул, что присоединение регионов к столичной платформе – еще один шаг к цифровизации здравоохранения по всей России.

