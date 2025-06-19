Собянин: Еще один технопарк получил статус инвестиционного приоритетного проекта

Технопарк «707», который построят в Зеленограде, получил статус инвестиционного приоритетного проекта. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

Как отметил градоначальник, основными резидентами технопарка станут предприятия легкой промышленности.

«Также здесь планируется разместить наукоемкие производства и технико-внедренческие компании», — написал Собянин.

Общая площадь нового технопарка составит более 17 тысяч квадратных метров, здесь появится около 300 рабочих мест. Объем инвестиций в проект - не менее 2,2 млрд рублей. Благодаря статусу инвестиционного приоритетного проекта (ИПП) инвестор сможет освободиться от налога на имущество, при этом арендная ставка на землю будет снижена до 0,01% от кадастровой стоимости.

Как ожидается, технопарк начнет работу во втором квартале 2027 года.

Статус ИПП присвоен уже 15 проектам, в их числе реконструкция кинотеатра «Ударник» и создание технопарков «ЗИЛ», «Калибр», «Алкон Север».

