Собянин: Еще несколько знаковых объектов будет благоустроено в ТиНАО

Благоустроить несколько знаковых объектов во Внукове, Щербинке и Филимонковском районе планируют в 2025 году. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем блоге.

В прошлом году в Троицком и Новомосковском административных округах (ТиНАО) было реализовано пять крупных проектов благоустройства. Так, власти привели в порядок парк «Ручеек» во Внукове, где обустроили современные детские и спортивные площадки.

«В этом году начнем благоустройство Центрального парка. Он находится в непосредственной близости от аэропорта Внуково, и поэтому в его оформление решили привнести элементы, напоминающие об авиации», — поделился Собянин.

На входе в парк со стороны 1-й Рейсовой улицы установят арт-объект в виде арок, неподалеку обустроят две зоны для тихого отдыха, возле одной из которых появится арт-объект с кинетическими скульптурами. Кроме того, планируется обустроить большую игровую зону «Аэродром».

В зоне отдыха со стороны 2-й Рейсовой улицы разместят перголу, удобные скамейки, арт-объект в форме большого бумажного самолетика. На территории будет обновлено покрытие дорожек и тропинок, здесь также проложат маршрут для велосипедистов и проведут дополнительное озеленение.

Как напомнил Собянин, в Щербинке в поселке Фабрики имени 1 Мая уже благоустроили набережную Десны от плотины до дома 50. Новые работы пройдут на территории детского сада школы № 2083, где появится пространство для развивающих игр для детей.

Аналогичные проекты реализуют в Филимонковском районе на территориях двух корпусов детсадов школы № 2120 на улицах Атласова и Никитина. Власти планируют заменить покрытие тротуаров, проездов, площадок и установить игровое оборудование.

