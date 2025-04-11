Собянин: Еще два общественных пространства благоустроят на западе Москвы
Районы Фили-Давыдково и Можайский в Западном административном округе (ЗАО) Москвы планируют благоустроить в этом году. Об этом сообщил в своем блоге мэр столицы Сергей Собянин.
«В 2024-м в ЗАО благоустроили пять крупных общественных пространств, а в этом году приведем в порядок еще две прогулочные территории у воды», — указал градоначальник.
В районе Фили-Давыдково запланировано масштабное обновление парка «Пионерский». Объект комплексно не благоустраивали с 2009 года. При этом несколько лет назад в центре парка почистили от ила Мазиловский пруд, укрепили его берега, обустроили биоплато на отдельных участках. Теперь планируется привести в порядок территорию у пруда, обустроив шезлонги и качели, и обновить прогулочные маршруты. Кроме того, будет возведена сцена для районных мероприятий, расширена детская игровая площадка, также здесь дополнительно озеленят территорию и обновят систему освещения.
В Можайском районе планируют благоустройство озелененной территории, прилегающей к Беловежскому пруду. Работы здесь проводили более 10 лет назад. У водоема обновят пешеходные дорожки с лавочками и парковыми качелями, установят новый спортивно-гимнастический комплекс, уличные тренажеры, столы для настольного тенниса. Также в планах обновить детские игровые площадки и сцену для различных мероприятий.
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