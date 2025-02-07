Собянин: Еще 74 медбрата и медсестры получили почетный московский статус
Почетный московский статус «Московская медицинская сестра» и «Московский медицинский брат» вручили 74 специалистам, рассказал в своем Telegram-канале мэр столицы Сергей Собянин.
«Они показали высокий уровень профессиональных навыков, обширный опыт и глубокие познания, а самое главное – преданность своему делу и любовь к пациентам», – сообщил он.
Как напомнил Собянин, для получения статуса в одной из четырех специальностей («анестезиология-реаниматология», «операционное дело», «сестринское дело», «сестринское дело в педиатрии») необходим трудовой стаж больше пяти лет, а также успешное прохождение оценочных процедур.
В общей сложности 246 представителей среднего медицинского персонала стали обладателями этого престижного знака отличия с начала действия проекта.
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