Собянин: Еще 14 обновленных поликлиник открылись в Москве после реконструкции

Еще 14 детских и взрослых поликлиник заработали в Москве после обновления, рассказал в своем Telegram-канале мэр столицы Сергей Собянин.

«Мы на 40% выполнили второй этап программы реконструкции амбулаторного фонда. Всего по новому московскому стандарту реконструировано уже 257 зданий поликлиник», — пояснил он.

Как добавил Собянин, оставшиеся поликлиники обновят до конца 2025 года

Среди медучреждений, которые уже открыли свои двери для посетителей, обновленный филиал № 4 консультативно-диагностического центра № 4, филиал № 3 городской поликлиники (ГП) № 8 и филиал № 2 ГП № 134.

В рамках второго этапа работы также будет благоустроена территория у поликлиник. Ее выполнят в едином стиле, для этого намерены установить фонари, навигацию и провести озеленительные работы.

