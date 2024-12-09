Собянин: Еще 14 обновленных поликлиник открылись в Москве после реконструкции
Еще 14 детских и взрослых поликлиник заработали в Москве после обновления, рассказал в своем Telegram-канале мэр столицы Сергей Собянин.
«Мы на 40% выполнили второй этап программы реконструкции амбулаторного фонда. Всего по новому московскому стандарту реконструировано уже 257 зданий поликлиник», — пояснил он.
Как добавил Собянин, оставшиеся поликлиники обновят до конца 2025 года
Среди медучреждений, которые уже открыли свои двери для посетителей, обновленный филиал № 4 консультативно-диагностического центра № 4, филиал № 3 городской поликлиники (ГП) № 8 и филиал № 2 ГП № 134.
В рамках второго этапа работы также будет благоустроена территория у поликлиник. Ее выполнят в едином стиле, для этого намерены установить фонари, навигацию и провести озеленительные работы.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru