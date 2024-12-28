Собянин: Еще 14 модернизированных поликлиник открыты в Москве

В 2024 году в Москве открыли 74 новые поликлиники, рассказал мэр столицы Сергей Собянин.

В конце декабря 2024 года открылись еще 14 модернизированных поликлиник, добавил Собянин.

По его словам, в столице на сегодняшний день работает около 300 поликлиник по новому стандарту.



Программу реконструкции поликлиник в Москве планируют завершить до конца 2025 года.

