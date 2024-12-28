Собянин: Еще 14 модернизированных поликлиник открыты в Москве
28 декабря 202418:01
В 2024 году в Москве открыли 74 новые поликлиники, рассказал мэр столицы Сергей Собянин.
В конце декабря 2024 года открылись еще 14 модернизированных поликлиник, добавил Собянин.
По его словам, в столице на сегодняшний день работает около 300 поликлиник по новому стандарту.
Программу реконструкции поликлиник в Москве планируют завершить до конца 2025 года.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru