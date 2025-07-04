Собянин: Еще 117 ультрабыстрых зарядок для электробусов установят в Москве
Еще 117 ультрабыстрых зарядных станций для электробусов установят в Москве. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем телеграм-канале.
Как отметил градоначальник, станции производятся специалистами ГУП «Мосгортранс» на заводе СВАРЗ.
«Высокотехнологичные УБЗС, созданные в Москве, — одни из лучших в мире по надежности и эффективности. Показатели зарядок в режиме онлайн контролируют сотрудники ситуационного центра», — указал мэр.
Зарядную инфраструктуру размещают на конечных станциях и эксплуатационных площадках «Мосгортранса», что позволяет обеспечивать бесперебойную работу маршрутов электробусов. В сеть УБЗС входят 395 устройств мощностью 300 киловатт, более 40 станций установили с начала 2025 года. Власти уже согласовали планы на установку около 400 устройств и выделили необходимое финансирование.
Планируется, что в этом году будут заключены договоры на технологическое присоединение к электросетям 117 УБЗС, их установят в 2027-м, и к концу указанного года общее число станций превысит 900.
Москва является лидером по количеству электробусов в Европе, парк насчитывает свыше 2350 машин на 212 маршрутах. В прошлом году на этом виде транспорта совершили 207,4 млн поездок при пробеге 75,4 млн километров - на 50% больше, чем годом ранее. В 2025–2027 годах в столице планируются поставки 1100 электробусов.
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