Собянин: Единое переходное пространство создадут на «Славянском бульваре»

Навесы устанавливают на городском вокзале Славянский Бульвар в Москве. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

Градоначальник назвал этот пересадочный узел одним из самых востребованных и важных для жителей Москвы и области, где запущен 21 наземный маршрут и ежедневно совершается свыше 100 тысяч поездок.

«Особое влияние на популярность хаба оказала открытая в 2020 году станция МЦД. Сейчас при пересадке с диаметра и метро на наземный транспорт пассажирам приходится идти под открытым небом. Навес есть только над платформой МЦД-1», — подчеркнул Собянин.

Новые навесы по принципу «сухие ноги» позволят создать единое переходное пространство. Общая площадь конструкции — около 9 тысяч квадратных метров. Навесы накроют участки прохода к вестибюлю станции метрополитена «Славянский бульвар» (выходу № 4), Староможайскому шоссе, Славянскому бульвару, Кутузовскому проспекту. Под ними установят навигационные пилоны, табло прибытия, скамейки, урны, рядом планируют высадить деревья и кустарники, а также разбить газоны и цветники.

