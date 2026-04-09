Собянин: До конца 2033 года в Москве обновят около 750 зданий школ

Порядка 750 школьных зданий обновят в Москве до конца 2033 года. Об этом сообщил мэр города Сергей Собянин.

По его словам, модернизация учебной среды — один из приоритетов развития образования в столице.

«В 2024–2025 годах по программе "Моя школа" город провел полную реконструкцию 55 школьных зданий. Они стали комфортными, технологичными пространствами для учёбы и творчества. В этом году планируем обновить ещё несколько десятков школьных зданий», - написал Собянин в своем канале в Мах.

Параллельно в Москве строят новые школы и детские сады. В 2025 году было открыто более 50 новых объектов образования, в этом году планируют открыть около 60 детсадов и школ.

Кроме того, к концу 2027-го в столице возведут четыре «школы будущего» в Пресненском, Мещанском и Басманном районах. Учебные корпуса построят по инновационным стандартам и оборудуют в том числе пространствами для научных экспериментов, групповой и индивидуальной работы, выставочными зонами и медиатеками. В перспективе в городе появятся 15 таких школ.

