Собянин: До конца 2033 года в Москве обновят около 750 зданий школ
Порядка 750 школьных зданий обновят в Москве до конца 2033 года. Об этом сообщил мэр города Сергей Собянин.
По его словам, модернизация учебной среды — один из приоритетов развития образования в столице.
«В 2024–2025 годах по программе "Моя школа" город провел полную реконструкцию 55 школьных зданий. Они стали комфортными, технологичными пространствами для учёбы и творчества. В этом году планируем обновить ещё несколько десятков школьных зданий», - написал Собянин в своем канале в Мах.
Параллельно в Москве строят новые школы и детские сады. В 2025 году было открыто более 50 новых объектов образования, в этом году планируют открыть около 60 детсадов и школ.
Кроме того, к концу 2027-го в столице возведут четыре «школы будущего» в Пресненском, Мещанском и Басманном районах. Учебные корпуса построят по инновационным стандартам и оборудуют в том числе пространствами для научных экспериментов, групповой и индивидуальной работы, выставочными зонами и медиатеками. В перспективе в городе появятся 15 таких школ.
- Исчезнут или адаптируются: Что будет с ценами на автомобильные шины
- Песков: Путин не принимал решений о пасхальном перемирии
- «Сотни миллиардов»: Названы убытки нефтяников в США от авантюры Трампа в Иране
- Жители Мурома обращаются в больницы с симптомами острой кишечной инфекции
- В Приморье раскрыли, как увеличили число многодетных семей в 2,6 раза
- СМИ: Квартиру Пугачевой на Арбате продают за $5 млн
- Без спонсора и под санкциями: Как развивается боулинг в России
- «Калашников» разработал новые патроны для борьбы с дронами
- «Не каждый признается»: Журова назвала смелым фильм о грехах Емельяненко
- Авиаэксперт допустил, что авиабилеты из РФ в Юго-Восточную Азию подорожают