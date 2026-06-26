Собянин: До конца 2026 года оплата по биометрии заработает на всех МЦД

По его словам, оплата по биометрии заработает на всех Московских центральных диаметрах (МЦД) до конца текущего года. В частности, до конца июля она появится на турникетах МЦД-2 и МЦД-4, до конца года — на МЦД-3. В результате данный сервис «будет доступен на всех основных видах рельсового транспорта Москвы: метро, МЦК и МЦД».

«Если пассажир уже зарегистрирован в приложении «Метро Москвы», повторная регистрация для использования этого способа не требуется. При оплате надо лишь посмотреть в видеокамеру на турникете, у которого есть чёрные стикеры на створках», - написал градоначальник.

Он указал, что использование чужой фотографии исключено, так как сервис имеет встроенную систему защиты Liveness, которая умеет отличать лицо человека от изображения. После загрузки фотографии пассажира в приложение, нейросеть разбивает её на несколько десятков символов‎, создавая таким образом зашифрованный биометрический ключ. Именно он хранится на серверах, а расшифровать его обратно в изображение лица невозможно. Некоторые граждане опасаются, что по их биометрическим данным кто-то другой сможет оформить кредит. Однако это миф - для оформления подобного договора с банком требуется другой тип биометрии.

Для подключения к системе биометрической оплаты нужно сделать три простых действия: скачать приложение «Метро Москвы», загрузить качественную фотографию лица и привязать к сервису банковскую карту. Для того, чтобы все необходимые данные появились в системе чаще всего требуется 15–20 минут. Рекомендуется обратить внимание на качество фотографии - чем оно выше, тем проще будет распознать лицо.

К настоящему времени в системе зарегистрировались более 880 тысяч человек.

Для оплаты проезда по биометрии пассажиру нужно встать на черный круг перед турникетом, посмотреть и улыбнуться в камеру. Это позволит системе понять что перед ней живой человек. При этом очки, волосы и маска не мешают распознаванию - главное, чтобы было открыто не менее 40% лица. Но рекомендуется всё же открывать лицо целиком — так система сможет быстрее узнать пользователя и пропустить через турникет, створки которого открываются примерно за одну секунду.

Собянин отметил, что Москва является мировым лидером по количеству видов транспорта, где доступна оплата. Так, самый удобный платёжный сервис работает на всех турникетах метро и Московского центрального кольца (МЦК), в аэроэкспрессе, на речных регулярных маршрутах, а теперь и на станциях МЦД-1 с турникетами.

