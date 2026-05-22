Собянин рассказал о планах развития Москвы на ближайшие годы

Москва является лучшим городом Земли, и это не пустой лозунг, а программа действий, которая реально воплощается в жизнь, несмотря на все проблемы. Об этом в ходе выступления на форуме московского отделения партии «Единая Россия» заявил мэр столицы Сергей Собянин.

По его словам, Москва остаётся является локомотивом экономики России. Производство обрабатывающих отраслей за последние годы выросло в 3,4 раза, порядка 800 тысяч людей заняты в высокотехнологичной промышленности. Это результат создания в городе крупнейшей в стране особой экономической зоны с миллионми квадратных метров качественных промышленных площадей.

Градоначальник рассказал, что Москва реализует мощнейшую программу поддержки Вооруженных сил РФ. Столица создаёт новые системы вооружения, электронику и компоненты, одежду, продовольствие, медикаменты. За счёт развития производственных предприятий, конструкторских бюро, обучающих сервисных центров, за последние годы столица вложила больше двух трлн рублей в поддержку армии и федеральных крупных проектов.

Также, в столице была реализована крупнейшая программа развития — 160 миллионов квадратных метров недвижимости. Обеспеченность москвичей жильём выросла на 20%. За счёт программы реновации жилья 250 тысяч москвичей переселились в новые дома. В рамках благоустройства в Москве была создана новая общественная среда и работа по улучшению экологии столицы будет продолжена - как в центре, так и в самых отдалённых районах.

Мэр отметил, что каждый год в столице растёт число новых жителей, количество автомашин. Чтобы избавить город от транспортного коллапса 2010—2011 годов, было построено 563 километра линий метро, МЦК, МЦД, 265 станций рельсового транспорта, 1 600 км дорог и почти 40% всех инженерных сооружений, возведённых в Москве за всю историю. Также созданы 127 станций метро и МЦК, целая линейка новых видов транспорта - метропоезда мирового уровня, трамваи, в том числе беспилотные. Троллейбусы и автобусы последовательно замещаются современными электробусами. Впервые в России и в мире запущен речной электротранспорт. В ближайшие годы будет завершено строительство Рублево-Архангельской и Бирюлевской линий метро.

Говоря о сфере здравоохранения, Собянин напомнил, что за последние годы в столице полностью реконструировали амбулаторное звено, насытив его новым оборудованием и новыми стандартами оказания помощи. Аналогичный проект будет реализован в области московских больниц и стационаров.

Глава города указал, что в Москве сегодня самая большая продолжительность жизни — 80 лет. Этого результата удалось достичь не только за счёт здравоохранения и окружающей среды, но и благодаря вовлечению пожилых москвичей в культурную и общественную жизнь. По словам мэра, столица продолжит развивать социальные услуги, заботясь о пожилых людях, инвалидах, ветеранах СВО.

Собянин рассказал и о сфере образования. Он отметил, что за последние годы в Москве построили 700 новых школ и детских садов, наметили программу реконструкции и строительства еще тысячи школ. Работающие в них педагоги получают достойную заработную плату. При этом столица уделяет серьёзное внимание развитию среднего профессионального образования и подготовке высококвалифицированных рабочих.

Для этого создаётся новая образовательная среда, внедряются новые стандарты. Благодаря этому московские колледжи стали модным направлением у молодёжи, которая получает качественную профессию. Эта работа также будет продолжена.

Что касается культуры, то по количеству культурных мероприятий и достопримечательностей Москва стала не только лидером РФ, но и вошла в тройку мегаполисов мира. Кроме того, российская столица - крупнейший центр креативных индустрий, в этой отрасли и в смежных отраслях заняты почти полтора миллиона человек. По словам Собянина, вся Москва должна стать большой культурной площадкой, где можно получать услуги «не только в Большом театре, но и на улицах, площадях, парках». Для этого надо продолжать строить новые площадки, реконструировать музеи, концертные залы, создавая объекты мирового уровня.

Важными остаются и вопросы безопасности. Её повышение было обеспечено в результате большой кропотливой работы как с правоохранительными органами, так и с городской инфраструктурой. Благодаря, в том числе, системе видеонаблюдения, разбойные нападения снизились в 12 раз, грабежи - в 20, кражи из квартир - в 64,преступления в общественных местах - в три раза.

«Мы будем продолжать двигаться к тому, чтобы Москва была лучшим... безопасным, удобным городом не только на мировом уровне, но и для каждого жителя», - заключил Собянин.

