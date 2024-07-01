Собянин: До 2026 года в ТиНАО будет построено еще почти 100 км новых дорог

Почти 100 километров дорог построят в ТиНАО до 2026 года. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

Как отметил градоначальник, до строительства жилья, социальных, торговых, промышленных объектов в столице следовало увеличить пропускную способность магистралей, повысить качество дорожного покрытия, безопасность движения, улучшить транспортную доступность. В новых округах было создано около 390 км дорог за 12 лет. Так, специалисты реконструировали Калужское шоссе, 13 километров Варшавского, построили несколько крупных магистралей, в числе которых три участка дороги Солнцево-Бутово-Варшавское шоссе и трасса Варшавское шоссе-Андреевское-Яковлево.

Также были проложены дороги на территории административно-делового центра в Коммунарке, участок Центральной кольцевой автомобильной дороги. Кроме того, специалисты установили остановки и шумозащитные экраны, обустроили пешеходные переходы и тротуары, привели прилегающую территорию в порядок.

В 2024 году в ТиНАО планируют построить 45 км дорог.

