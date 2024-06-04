Собянин: Дни исторического и культурного наследия посетили более 20 тысяч человек
4 июня 202410:14
Московскую акцию «Дни исторического и культурного наследия» посетило более 20 тысяч человек, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
Акция прошла в городе в 24 раз и включала более тысячи событий – лекций, экскурсий, квестов и мастер-классов.
В программе было задействовано более 300 объектов культурного наследия. Гостям предложили форматы «Выходной с наследием» и экскурсии с дополненной реальностью.
В 2024 году к городским маршрутам впервые добавили технологию дополненной реальности, которая позволило оживить авторов исторических памятников.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru