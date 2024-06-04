Собянин: Дни исторического и культурного наследия посетили более 20 тысяч человек

Московскую акцию «Дни исторического и культурного наследия» посетило более 20 тысяч человек, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Акция прошла в городе в 24 раз и включала более тысячи событий – лекций, экскурсий, квестов и мастер-классов.

В программе было задействовано более 300 объектов культурного наследия. Гостям предложили форматы «Выходной с наследием» и экскурсии с дополненной реальностью.

В 2024 году к городским маршрутам впервые добавили технологию дополненной реальности, которая позволило оживить авторов исторических памятников.

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ФОТО: РИА Новости
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