Собянин: Для обслуживания «Большого Сити» построят около 25 км дорог

Около 25 километров дорог построят для обслуживания «Большого Сити» в Москве - одного из важных центров экономической активности на территории Центрального, Западного, Северо-Западного и Северного административных округов. Об этом рассказал в своем канале мэр столицы Сергей Собянин.

Здесь возведут современные офисные комплексы, инновационные бизнес-кластеры и высокотехнологичные логистические центры.

«Рабочие места сформируются вдоль основных магистралей и вблизи станций общественного транспорта», — отметил градоначальник.

В границах «Большого Сити» находятся станции метро, остановки Московского центрального кольца и Московских центральных диаметров, крупные магистрали — Ленинградский, Кутузовский проспекты и Третье транспортное кольцо. Новые дороги необходимы, чтобы обеспечить транспортную доступность будущего жилого и делового кластеров и связь между районами.

В активной стадии строительства и подготовки находятся семь объектов. Так, ведется реконструкция набережной Москвы-реки от района Филевский Парк до театра «Мастерская П.Н. Фоменко», улицы Кульнева, Карамышевской набережной. Строится мост-парус у Новозаводской улицы, продолжается благоустройство Шелепихинской набережной, идет формирование улично-дорожной сети для транспортного хаба «Москва-Сити» и возведение двух велопешеходных мостов через Москву-реку. В перспективе будут реализованы проекты, охватывающие еще почти 18 км дорог, — реконструкция ключевых улиц, строительство новых транспортных развязок, развитие маршрутной сети наземного транспорта.

Собянин напомнил, что в рамках развития «Большого Сити» уже ввели 35 км дорог, в том числе мосты, путепроводы, эстакады, подземные пешеходные переходы.

