Собянин дал старт проходке тоннеля Рублево-Архангельской линии метро

В Москве стартовала проходка левого перегонного тоннеля между будущими станциями «Рублёво-Архангельское» и «Ильинская». Об этом в своём Telegram-канале заявил мэр столицы Сергей Собянин.

Собянин рассказал, какие пешеходные мосты построят в Москве до 2027 года

По его словам, тоннелепроходческому комплексу «Александра» предстоит пройти 2,5 км, в том числе под Москвой-рекой.

Градоначальник отметил, что Рублёво-Архангельская линия метро свяжет деловой квартал ММДЦ «Москва-Сити» и смарт-район СберСити. Она улучшит транспортное обслуживание порядка миллиона человек.

«Сбербанк реализует большой проект по высоким стандартам зелёного проектирования и умного города — СберСити. Мы, в свою очередь, помогаем обеспечить его необходимой инфраструктурой», - написал мэр.

Ранее заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов заявил, что все московские трамваи, а также более половины поездов метро к 2035 году станут использовать беспилотные технологии, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: Телеграм-канал Сергея Собянина
ТЕГИ:МетроМоскваСергей Собянин

Горячие новости

Все новости

партнеры