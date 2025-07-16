Собянин дал старт проходке тоннеля Рублево-Архангельской линии метро

По его словам, тоннелепроходческому комплексу «Александра» предстоит пройти 2,5 км, в том числе под Москвой-рекой.

Градоначальник отметил, что Рублёво-Архангельская линия метро свяжет деловой квартал ММДЦ «Москва-Сити» и смарт-район СберСити. Она улучшит транспортное обслуживание порядка миллиона человек.

«Сбербанк реализует большой проект по высоким стандартам зелёного проектирования и умного города — СберСити. Мы, в свою очередь, помогаем обеспечить его необходимой инфраструктурой», - написал мэр.

Ранее заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов заявил, что все московские трамваи, а также более половины поездов метро к 2035 году станут использовать беспилотные технологии, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

