Собянин дал старт проходке тоннеля Рублево-Архангельской линии метро
В Москве стартовала проходка левого перегонного тоннеля между будущими станциями «Рублёво-Архангельское» и «Ильинская». Об этом в своём Telegram-канале заявил мэр столицы Сергей Собянин.
По его словам, тоннелепроходческому комплексу «Александра» предстоит пройти 2,5 км, в том числе под Москвой-рекой.
Градоначальник отметил, что Рублёво-Архангельская линия метро свяжет деловой квартал ММДЦ «Москва-Сити» и смарт-район СберСити. Она улучшит транспортное обслуживание порядка миллиона человек.
«Сбербанк реализует большой проект по высоким стандартам зелёного проектирования и умного города — СберСити. Мы, в свою очередь, помогаем обеспечить его необходимой инфраструктурой», - написал мэр.
Ранее заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов заявил, что все московские трамваи, а также более половины поездов метро к 2035 году станут использовать беспилотные технологии, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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