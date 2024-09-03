Собянин: Более полумиллиона москвичей присоединились к платформе «Город идей»
За 10 лет работы к платформе «Город идей» присоединились более полумиллиона москвичей, рассказал мэр Москвы Сергей Собянин своем блоге.
Он отметил, что благодаря предложениям и идеям москвичей в парках появляются новые экотропы, спортплощадки оборудуют востребованными тренажерами, а в шаговой доступности от жилых домов появляются площадки для выгула собак. По словам Собянина, жители столицы выбирали и предлагали идеи по развитию культуры, электронных сервисов, предпринимательства, образования и другим темам.
В частности, в Некрасовке появился Дворец спорта с катком и бассейном, в сквере на улице Юности теперь есть модульный скейт-парк, а на станциях Московских центральных диаметров оборудовали мини-маркеты и кофейни.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru