Собянин: Более полумиллиона москвичей присоединились к платформе «Город идей»

За 10 лет работы к платформе «Город идей» присоединились более полумиллиона москвичей, рассказал мэр Москвы Сергей Собянин своем блоге.

Он отметил, что благодаря предложениям и идеям москвичей в парках появляются новые экотропы, спортплощадки оборудуют востребованными тренажерами, а в шаговой доступности от жилых домов появляются площадки для выгула собак. По словам Собянина, жители столицы выбирали и предлагали идеи по развитию культуры, электронных сервисов, предпринимательства, образования и другим темам.

В частности, в Некрасовке появился Дворец спорта с катком и бассейном, в сквере на улице Юности теперь есть модульный скейт-парк, а на станциях Московских центральных диаметров оборудовали мини-маркеты и кофейни.

