Собянин: Более четырех тысяч деревьев высадили на магистралях Москвы в 2023 году

В 2023 году в Москве в рамках масштабной программы озеленения магистралей и крупных улиц высадили более четырех тысяч деревьев, сообщил в своем блоге мэр столицы Сергей Собянин.

«Липы, клены, вязы и яблони отлично прижились и теперь украшают Рублевское и Можайское шоссе, Нахимовский, Волгоградский, Балаклавский и Севастопольский проспекты, а также ряд других дорог», — написал он.

По словам Собянина, в общей сложности с 2021 года в городе появилось более 21 тысячи деревьев.

Осенью 2024 года специалисты намерены продолжить работу. Будет высажено свыше трех тысяч деревьев.

