Собянин: Более четырех тысяч деревьев высадили на магистралях Москвы в 2023 году
В 2023 году в Москве в рамках масштабной программы озеленения магистралей и крупных улиц высадили более четырех тысяч деревьев, сообщил в своем блоге мэр столицы Сергей Собянин.
«Липы, клены, вязы и яблони отлично прижились и теперь украшают Рублевское и Можайское шоссе, Нахимовский, Волгоградский, Балаклавский и Севастопольский проспекты, а также ряд других дорог», — написал он.
По словам Собянина, в общей сложности с 2021 года в городе появилось более 21 тысячи деревьев.
Осенью 2024 года специалисты намерены продолжить работу. Будет высажено свыше трех тысяч деревьев.
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