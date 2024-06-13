Собянин: Более чем на 70 участках дорог улучшат движение с помощью переразметки
Новые развороты на Садовом кольце позволят сократить перепробег автомобилей на 2-6 километров. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
По проектам столичного Центра организации дорожного движения были созданы два разворота перед проспектом Мира и улицей Сретенкой, перед Курским вокзалом и перед Покровкой, с внешней стороны Садового кольца на внутреннюю в районе дома 41 в Оружейном переулке. Также летом обустроят разворот для выезда с внутренней стороны Садового кольца на внешнюю на Малой Дмитровке у дома 31.
Благодаря новым разворотам у горожан появятся альтернативные маршруты для выезда на улицы Петровка, Старая Басманная, проспекты Олимпийский и Академика Сахарова.
«В этом году для оптимизации движения планируем сделать переразметку больше чем на 70 участках», — написал Собянин в своем Telegram-канале.
Часть из этих участков уже готовы. На съездах с Третьего транспортного кольца на Московский скоростной диаметр при движении в две стороны возле Нижегородской улицы благодаря переразметке появилось больше полос. Кроме того, на Новорязанском шоссе после создания новой полосы горожане попадают на внешнюю сторону МКАД в утренние часы вдвое быстрее. Также в полтора-два раза ускорился выезд на кольцевую автодорогу за счет добавления полосы на участке от 48 до 51 км на внешней стороне МКАД.
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