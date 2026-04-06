Собянин: Более 800 спортивных площадок за год обустроили в Москве

Физическая культура стала образом жизни миллионов жителей Москвы, с 2011 года выросло количество активно занимающихся спортом горожан. Об этом в своем канале в мессенджере MAX сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Москва построила, реконструировала и обновила стадионы, спорткомплексы, десятки тысяч спортивных площадок, и фактически в каждом дворе есть свой спортзал под открытым небом. В 2025 году в городе обустроили более 800 спортплощадок, в том числе около 50 футбольных полей, более 10 площадок для стритбола, почти 140 зон для настольного тенниса и свыше 100 многофункциональных зон для разных видов спорта.

Как отметил Собянин, в Зеленом парке на границе районов Новогиреево и Ивановское создали просторное футбольное поле с искусственным газоном, беговой дорожкой, а также установили столы для настольного тенниса и тренажеры. В парке «Дубрава» в Куркине обновили спортивную инфраструктуру, обустроив площадки для волейбола, баскетбола, настольного тенниса, воркаута. В Нагатино-Садовниках в Каширском проезде был обновлен корт для большого тенниса, также здесь привели в порядок каток с искусственным льдом, отремонтировали раздевалки и обустроили зону отдыха.

Кроме того, на улице Новотетерки у станции Кусково четвертого Московского центрального диаметра появился спортивный кластер с памп-треком и скейт-парком, площадки для стритбола и волейбола. У станции метро «Домодедовская» вдоль дублера Каширского шоссе были обновлены две многофункциональные спортивные зоны и площадка для воркаута, около дома 98 (корпус 1) на Каширском шоссе провели работы на футбольном поле, близ транспортно-пересадочного узла «Отрадное» на пересечении Хачатуряна и Каргопольской оборудовали спортплощадку.

