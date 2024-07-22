Собянин: Более 80% проектов КРТ расположены рядом с транспортными объектами

Столичная программа комплексного развития территорий (КРТ) отметила четырехлетие, рассказал мэр Москвы Сергей Собянин в своих соцсетях.



Первый договор КРТ заключили в июле 2020 года, он касался реорганизации части бывшей промзоны Октябрьское Поле. Там уже ввели в эксплуатацию пять жилых домов, включая здание с медицинским центром, школу и детский сад. На сегодняшний день в районе ведется строительство жилых площадей, бизнес-центра и еще одного дошкольного учреждения образования.

По словам градоначальника, в рамках реализации проектов КРТ планируется строительство 87 школ и 95 детских садов.



Более 80% всех проектов КРТ предусматривают возведение недвижимости в местах с хорошей транспортной доступностью. Так, участок для реализации проекта КРТ в промышленной зоне Грайвороново в Нижегородском районе находится недалеко от станций Новохохловская Московского центрального кольца (МЦК) и Калитники второго Московского центрального диаметра. Около станции Балтийская МЦК также уже стартовало строительство в рамках реализации КРТ.

Реализация всех проектов КРТ даст создаст в Москве свыше 763 тысяч рабочих мест, а инвестиции в них составят 17,3 триллиона рублей.

