Собянин: Более 400 тысяч автомобилистов пользуются МСД ежедневно

Движение по основному ходу Московского скоростного диаметра (МСД) было запущено два года назад, магистралью ежедневно пользуются более 400 тысяч автомобилистов. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем канале.

Как отметил градоначальник, теперь жители САО, СВАО, ВАО, ЮВАО, ЮАО, ЮЗАО могут быстрее добираться на работу и домой.

«Трасса связала крупнейшие вылетные магистрали: Дмитровское, Алтуфьевское, Ярославское, Щелковское, Каширское и Варшавское шоссе, М-12 “Восток”, Рязанский и Волгоградский проспекты, а также шоссе Энтузиастов», — написал Собянин.

Строительство дороги стало одной из наиболее сложных и амбициозных задач. Как отметил мэр, МСД — самый протяженный в стране скоростной диаметр в черте города, длина его прямого хода - 68 километров, большая часть (64 процента) проходит по эстакадам. В рамках проекта возвели 220 км дорог, в работах участвовали почти 12 тысяч человек. На трассе уложили свыше 2 млн квадратных метров асфальта, использовали более 2 млн миллионов кубических метров бетона и почти 240 тысяч тонн металла для сооружений.

Собянин указал, что число автомобилистов на МСД подтверждает, что трасса востребована и необходима столице.

