Собянин: Более 300 млн раз пассажиры воспользовались Некрасовской линией метро

Некрасовскую линию метро в Москве полностью запустили шесть лет назад мы, ежедневно на ней совершают больше 200 тысяч поездок. Об этом рассказал мэр столицы Сергей Собянин в своем канале в Мах.

Со дня открытия линией воспользовались свыше 300 млн раз.

«Благодаря 15-й линии поездки по городу стали короче и удобнее для 800 тысяч москвичей. Свободнее стало на южном участке Таганско-Краснопресненского радиуса», - отметил Собянин.

Как напомнил мэр, ветку запустили в два этапа. В июне 2019-го были открыты станции «Некрасовка», «Лухмановская», «Улица Дмитриевского», «Косино» с пересадкой на «Лермонтовский проспект» Таганско-Краснопресненской ветки. В марте 2020 года начали работу «Юго-Восточная», «Окская», «Стахановская» и «Нижегородская» с пересадкой на БКЛ.

При строительстве Некрасовского радиуса в столице применили несколько инновационных решений: впервые запустили щиты диаметром 10 м для проходки двухпутных тоннелей на втором участке; на станциях «Стахановская», «Окская» и «Юго-Восточная» сделали две береговые платформы; работу «Нижегородской» организовали одновременно на двух линиях по кросс-платформенному принципу. Кроме того, из-за плотной застройки строительство вели без сооружения котлована методом «сверху вниз», а на базе станции «Нижегородская» создали один из крупнейших пересадочных узлов Москвы.

Как отметил Собянин, сегодня строятся еще две линии метро, второй участок Троицкого радиуса, две новые станции уже работающих веток - «Гольяново» и «Достоевскую».

