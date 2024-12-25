Собянин: Более 250 станций метро открылись в Москве с 2011 года
Мэр Москвы Сергей Собянин в ходе выступления перед депутатами Мосгордумы отчитался о результатах деятельности столичного правительства в текущем году.
Градоначальник рассказал о главных достижениях Москвы и обозначил ключевые планы развития города на будущее.
В частности, мэр затронул тему развития транспорта и транспортной инфраструктуры. Так, международные эксперты считают, что сегодня по доступности общественного транспорта Москва лидирует среди мировых мегаполисов. За последние тринадцать лет были открыты 256 станций московского метрополитена, а также четыре Московских центральных диаметра и Московское центральное кольцо. После открытия наземного метро число внутригородских поездок увеличилось в 80 раз.
Останавливаться на достигнутом столица не планирует, подчеркнул мэр: свыше 40 новых станций метро и МЦД будут открыты к 2030 году.
Собянин добавил, что приоритетными направлениями станут повышение связанности районов, а также возведение выездов на магистральные трассы и строительство удобных подъездов к станциям. Это улучшит транспортную доступность для трех миллионов жителей столицы.
Продолжится в Москве и электрификация транспортной системы, отметил мэр.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru