Собянин: Более 215 тыс. москвичей приступят к переселению по реновации за 3 года

Свыше 215 тысяч москвичей переедут по программе реновации жилья или начнут переезд в 2026–2028 годах. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем канале.

Он подчеркнул, что в столице планируют построить 8,7 млн квадратных метров жилья. Новые квартиры получат в 1,5 раза больше горожан, чем за три предыдущих года.

«Рядом с домами будет все, что нужно для комфортной жизни. Прямо у комплексов возводим социальную и транспортную инфраструктуру», — указал Собянин.

На программу реновации в проекте бюджета на 2026–2028 годы предусмотрели 1429,2 млрд рублей.

В рамках программы строят дома, проводят комплексное качественное обновление городской среды, в ходе которого возводят объекты социальной инфраструктуры и развивают транспортную сеть. Первые этажи в новых домах отводят под социально значимые объекты: магазины, кафе, детские или спортивные центры. Придомовые территории озеленяют и оснащают системами видеонаблюдения и умным освещением.

