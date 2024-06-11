Собянин: Более 200 спортивных объектов с 2011 года было построено в Москве
Более 200 спортивных объектов построили в Москве с 2011 года, в их числе и крупные профессиональные сооружения, и физкультурно-оздоровительные комплексы районного значения. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
С начала года в эксплуатацию ввели восемь спортобъектов.
«Среди них — уникальный по своим масштабам и характеристикам Дворец тенниса на территории олимпийского комплекса "Лужники" и спорткомплекс на улице Раменки», — написал Собянин в своем Telegram-канале.
Значительную часть подобных сооружений в Москве возводят инвесторы: например, крытую ледовую арену в Щербинке, культурно-спортивный центр «Чайка». До конца года в эксплуатацию планируют ввести несколько спортобъектов, в том числе «Алтайский» в Гольянове, «Горизонт» в Зеленограде, «Акварис» в Зябликове. При этом до конца 2026-го Москва намерена ввести в эксплуатацию еще около 39 подобных сооружений, 18 из них — за счет инвесторов.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru