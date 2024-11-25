Собянин: Более 20 тысяч человек приняли участие в молодежном форуме «Наследие»

Более 20 тысяч человек стали участниками седьмого молодежного форума «Наследие», сообщил в своем Telegram-канале Сергей Собянин.

Он также напомнил, что молодые специалисты из России и дружественных стран с 2018 года приезжают в Москву для обмена идеями и практиками в сфере сохранения исторических памятников и включения их в жизнь городов.

«Форум состоит из деловой, образовательной, экскурсионной программ, городского фестиваля и конкурса студенческих работ», — написал Собянин.

В общей сложности участие в конкурсе приняли 300 студентов из 28 столичных вузов. Среди них будущие реставраторы, архитекторы, историки, социологи и урбанисты. В состязании они разрабатывали проекты реставрации и приспособления к жизни города Дворца культуры завода «Серп и молот», который расположен в Таганском районе и является знаковым памятником конструктивизма. По итогу конкурса лучшей признали идею создания многофункционального комплекса со спортивным, клубным и концертным корпусами.

В региональном треке студенческого конкурса участвовали 12 регионов. Первое место заняла команда из Саратова, представившая проект возрождения и включения в современную жизнь особняка начала XX века.

