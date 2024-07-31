Собянин: Более 18,5 тысячи человек присоединились к «Академии инноваторов»

Более 18,5 тысячи человек стали участниками программы «Академия инноваторов» после ее перезапуска, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

«Год назад мы обновили программу поддержки начинающих предпринимателей. Она стала международной и непрерывной, теперь в нее можно встроиться на любой стадии разработки», — пояснил он.

Программа позволила создать свыше 3,7 тысячи инновационных проектов и более 250 стартапов, а также привлечь более 134 миллионов рублей инвестиций и грантов. Общая выручка резидентов программы, среди которых также предприниматели из Индии, Нигерии и Узбекистана, превысила 260 миллионов рублей.

Наиболее востребованными направлениями для реализации проектов стали высокотехнологичная медицина, образование, электронная коммерция, био- и глубокие технологии. В данный момент ведется прием заявок на четвертый поток программы.

