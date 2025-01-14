Собянин: Более 16 тысяч подарков для бойцов СВО и новых регионов собрано в Москве
Более 16 тысяч подарков для участников специальной военной операции и детей из новых регионов России передали в домики добра «Москва помогает», работающие в рамках проекта «Зима в Москве». Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
Так, военнослужащие получают мужские наборы, термобелье, носки, стельки, варежки и перчатки, открытки с поздравлениями, стихами и словами поддержки.
«Подарки для детей – это яркие коробки с конструкторами и настольными играми... Мягкие игрушки и нарядные куклы, готовые стать верными друзьями, и книги, радующие добрыми захватывающими историями», — подчеркнул Собянин.
Столичные волонтеры сортируют собранную помощь по категориям, бережно упаковывают и централизованно в несколько этапов отправляют в новые регионы. Значительная часть посылок уже достигла адресатов.
Домики «Москва помогает» продолжат работу на площадках «Московских сезонов» до 28 февраля.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru