Собянин: Более 1,5 млн пассажиров уже перевезли речные электросуда
В 2024 году по Москве-реке курсировали свыше 150 прогулочных теплоходов, более 1,5 млн жителей и гостей столицы воспользовалось их услугами, рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.
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Он напомнил, что в 2023 году были запущены первые в мире круглогодичные регулярные маршруты электротранспорта – «Киевский – Сердце столицы» и «ЗИЛ – Печатники». В текущем году первая линия была продлена до причала «Парк Фили» и получила новое название «Киевский – Парк Фили». На двух маршрутах за год открыли шесть новых причалов.
Мэр отметил, что круглогодичные электросуда совершили свыше 58 тысяч рейсов с начала работы, а также прошли более 520 тысяч километров. В числе самых востребованных причалов – «Парк Фили», «Печатники», «Киевский», «Сити Центральный», «ЗИЛ» и «Южный речной вокзал».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru