Собянин: Более 147 тысяч москвичей уже получили новые квартиры по реновации

Программе реновации, одному из самых важных градостроительных проектов столицы, исполнилось семь лет. Об этом рассказал мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

Он отметил, что программа задала новый стандарт жизни в городе. По словам Собянина, москвичи получают другой уровень комфорта с полностью сложившейся инфраструктурой.

Так, за годы работы программы специалисты сформировали необходимую документацию, подготовили проекты планировок и утвердили финансирование. Также были подобраны участки для строительства более чем 13 млн «квадратов» жилья.

В эксплуатацию введены уже 322 новостройки. Новоселье отпраздновали уже свыше 147 тысяч жителей, еще 20 тысяч человек сейчас оформляют документы или переезжают.

