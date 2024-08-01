Собянин: Более 147 тысяч москвичей уже получили новые квартиры по реновации
Программе реновации, одному из самых важных градостроительных проектов столицы, исполнилось семь лет. Об этом рассказал мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.
Он отметил, что программа задала новый стандарт жизни в городе. По словам Собянина, москвичи получают другой уровень комфорта с полностью сложившейся инфраструктурой.
Так, за годы работы программы специалисты сформировали необходимую документацию, подготовили проекты планировок и утвердили финансирование. Также были подобраны участки для строительства более чем 13 млн «квадратов» жилья.
В эксплуатацию введены уже 322 новостройки. Новоселье отпраздновали уже свыше 147 тысяч жителей, еще 20 тысяч человек сейчас оформляют документы или переезжают.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru