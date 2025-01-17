Собянин: Более 140 предприятий принимают участие в проекте «Открой#Моспром»

Столичный мэр Сергей Собянин рассказал на своем сайте о проектах «Открой#Моспром» и «День без турникетов». По его словам, аудитория проекта «Открой#Моспром» с 2019 года увеличилась до 17 млн человек, в нем участвуют более 140 столичных заводов, производящих авиадвигатели, лифты, кабельные изделия, лекарства, лазерные станки, продукты питания и другие товары.

Градоначальник добавил, что в рамках «Открой#Моспром» сочетаются разнообразные форматы: интеллектуальные игры, мастер-классы, просветительские лекции, офлайн- и онлайн-экскурсии и другие мероприятия.

Наиболее популярен формат экскурсий — только в 2024 году состоялось почти 1 500 таких мероприятий, причем наибольшим спросом пользуются экскурсии по «сложным» инновационным предприятиям.

Рассказывая про проект «День без турникетов», Собянин отметил, что в него вовлечены более 800 московских компаний, а экскурсии в его рамках проходят четырежды в год. В 2024 году состоялось свыше 800 мероприятий, в которых участвовали более 8 500 гостей. Всего с момента запуска проекта прошло свыше 6 800 экскурсий, которые посетили более 438 тысяч человек.

Мэр Москвы подчеркнул, что в прошлом году организаторы сделали упор на знакомство с технологическими предприятиями, большинство партнеров представляют сферу высоких технологий. Гости проекта смогли наблюдать за созданием инновационных продуктов, познакомиться с востребованными профессиями и возможностями карьерного роста в отрасли.

«В новом сезоне московские предприятия и технологические компании вновь с удовольствием откроют свои двери и турникеты для всех, кто хочет узнать больше о мире современной промышленности и инноваций», — пообещал градоначальник.

