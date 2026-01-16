Собянин: Более 100 мероприятий пройдет в Москве ко Дню студента

Более 100 мероприятий запланировано в Москве ко Дню российского студенчества. Об этом сообщил в своем канале мэр столицы Сергей Собянин.

С 20 по 25 января по всему городу пройдут культурные, образовательные, творческие и карьерные события в рамках проекта «Зима в Москве».

«В программе — международный фестиваль студенческого предпринимательства, интеллектуальные турниры, лекции, экскурсии, квесты и концерт», — указал Собянин.

Молодежь может посетить «Диалоги с героями» — встречи с участниками специальной военной операции, а также выступления студенческих коллективов на станциях столичного метро, тематические рейсы на речных электросудах и другие мероприятия.

Главными площадками праздника станут катки. На ВДНХ, Воробьевых горах, в «Лужниках», на Болотной площади, у Северного речного вокзала состоятся музыкальные программы и концерты.

