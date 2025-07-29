Собянин: Благоустройство Щелковского шоссе планируется завершить осенью

Тысячи проектов благоустройства ежегодно реализуют на разных городских территориях в Москве, в этом году планируется привести в порядок около 700 улиц. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

Как отметил градоначальник, в планах работы в том числе на трех больших вылетных магистралях: Профсоюзной улице с проспектом 60-летия Октября, Волгоградском проспекте с Марксистской улицей и Щелковском шоссе с Краснопрудной и Большой Черкизовской улицами.

Как напомнил Собянин, Щелковское шоссе - одна из крупнейших вылетных магистралей города, в сутки она пропускает свыше более 22 тысяч автомобилей, также по ней проходит 51 маршрут городского транспорта. Комплексное благоустройство шоссе, Краснопрудной и Большой Черкизовской улиц стартовало в апреле. Работы ведутся на участке от Комсомольской площади до МКАД протяженностью 8,9 километра. Благодаря реализации проекта будет снижена на 7% нагрузка на участки Большой Черкизовской улицы от Преображенского Вала до Халтуринской, на 11% - Щелковского шоссе от Монтажной улицы до съезда на Московский скоростной диаметр, на 6% - Халтуринской улицы от Открытого шоссе до Большой Черкизовской.

Специалисты установят девять современных остановочных павильонов, скорректируют работу светофоров и предоставят приоритет городскому транспорту, благодаря чему его скорость проезда вырастет на 17%. На тротуарах и в других подходящих местах появятся свыше 720 скамеек и урн для мусора, кроме того, будет установлено 38 новых информационных стел, а 70 фонарей и более 1,6 тысячи старых газоразрядных светильников заменят на светодиодные. Также в планах разбить 123 тысячи квадратных метров газонов, высадить более 700 крупномерных деревьев и создать четыре декоративные композиции из хвойных растений на видовых участках.

Чтобы улучшить внешний облик шоссе, на вентиляционные шахты и другие инженерные сооружения добавят декоративную облицовку. Кроме того, будет заменено покрытие почти 150 тысяч квадратных метров тротуаров и свыше 450 тысяч «квадратов» дорог, при этом специалисты уберут воздушные кабельные линии под землю и смонтируют дополнительную систему водостока.

Как отметил Собянин, уже выполнено 43% работ. Комплексное благоустройство на участке от Комсомольской площади до МКАД планируют закончить уже осенью.

