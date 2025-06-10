Собянин: Благоустройство на северо-востоке Москвы пройдет в четырех районах
Пять крупных проектов благоустройства реализовали в прошлом году на северо-востоке Москвы, работы продолжатся в районах Южное Медведково, Бабушкинский, Отрадное и Свиблово. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем блоге.
Самый крупный проект запланирован в Бабушкинском районе, где благоустроят территорию от сквера между улицами Коминтерна и Летчика Бабушкина до парка «Яуза» у Медведковского ручья. Кроме того, в сквере «Красная дорожка» обустроят игровые комплексы для детей разных возрастов, а в мемориальной зоне стелы-тумбы заменят на вертикальные пятиконечные звезды с подсветкой. Близ дома 27, строения 17 на улице Искры появятся современная спортивная зона, зеленые насаждения, новое покрытие дорожек и современное освещение.
При этом в Отрадном продолжат проект по благоустройству квартала в границах Проектируемого проезда № 6185, Алтуфьевского шоссе, улиц Римского-Корсакова и Декабристов. Работы запланированы в районе домов 40, 40а, 40б, 40г, 42, 42а на Алтуфьевском шоссе и дома 1 на Римского-Корсакова. Здесь будут обновлены детские и спортивные площадки, пространство для выгула животных у дома 40б, обустроены парковочные зоны.
В Южном Медведкове пройдут работы на участке улицы Молодцова от проезда Шокальского до улицы Полярной. На спортплощадке у дома 4 установят теннисные столы, раму комплекса «Русский ниндзя», на детской площадке - два игровых центра. Две зоны тихого отдыха появятся у памятника Воинам-победителям и на пересечении Молодцова и Шокальского. Территорию дополнительно озеленят и установят современные опоры освещения.
Кроме того, в Свиблове рядом со стадионом, обновленным в 2023 году, появится крытая ледовая арена с катком, раздевалками и другой необходимой инфраструктурой.
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