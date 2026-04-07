Собянин: Благотворительный фестиваль «Пасхальный дар» откроется 11 апреля

Традиционный благотворительный фестиваль «Пасхальный дар» откроется в Москве 11 апреля, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. Об этом он написал в канале на платформе Мах.

Праздник пройдет по всему городу: на 31 фестивальной площадке, в парках, на территориях пяти православных храмов. К мероприятию благотворительные организации и волонтеры подготовят специальные акции, лекции и мастер-классы, уроки добра, инклюзивные спектакли, выставки и ярмарки.

«С 11 по 19 апреля на фестивальных площадках будут работать «Домики добра» проекта «Москва помогает»: в будние дни — с 11:00 до 21:00, а в выходные – с 10:00 до 21:00.Волонтеры примут подарки для участников специальной военной операции и детишек из новых регионов», - указал Собянин.

Горожане могут принести средства личной гигиены, носки, стельки, игрушки, книги, школьные принадлежности, сладости.

Основная событийная программа фестиваля сосредоточится в округах Москвы. Детей ожидают увлекательные занятия в творческих студиях, которые в пятницу будут открыты с 15:00, в выходные и праздники — весь день в 13:00 - 19:00.

Для любителей гонок проведут благотворительные заезды на профессиональных автосимуляторах. За каждого уникального участника будет перечислено пожертвование с помощью сервиса mos.ru. Кроме того, запланирован турнир «Самый сильный житель района». Участники получат диплом и сладкий подарок за прохождение девяти спортивных дисциплин, а горожане, направившие пожертвование через mos.ru — шанс выиграть дополнительные призы.

