Собянин: Благотворительный фестиваль «Город неравнодушных» пройдет 5 и 6 июля
Ежегодный благотворительный фестиваль «Город неравнодушных» пройдет 5 и 6 июля в саду имени Н.Э. Баумана в Москве. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
Событие состоится в рамках масштабного проекта «Лето в Москве». Центральное мероприятие фестиваля - благотворительная ярмарка 30 городских некоммерческих организаций, все собранные в ее ходе средства будут направлены на помощь подопечным фондов.
«На фестивале можно будет интересно провести время всей семьей: поучаствовать в мастер-классах, пройти квесты, позаниматься йогой и т.д.». - написал Собянин в своем телеграм-канале.
Так, маленьким посетителя будет доступна детская зона, а в локации «Пушистый друг» гости смогут погулять с животными из приютов и забрать их домой. На фестивале также планируются деловая программа с именитыми экспертами, творческое шоу, вечера живой музыки. Гости смогут познакомиться со столичными проектами, направленными на развитие благотворительности.
Как отметил мэр, популярность таких событий с каждым годом увеличивается, среди горожан много неравнодушных людей, желающих помогать и делать добрые дела.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru