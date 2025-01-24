Собянин: Автомобилисты получат прямой выезд с МСД на трассу М-4 «Дон»
В Москве продолжается строительство Московского скоростного диаметра (МСД) и трассы «Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе», рассказал мэр российской столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.
Он отметил, что на МСД строится связка от улицы Кантемировская до Павелецкого направления МЖД. Она улучшит транспортную доступность сразу пяти районов столицы. По словам мэра, автомобилисты получат комфортный выезд на трассу М4 «Дон» без перепробега по магистрали.
Кроме того, Собянин отметил, что продолжается возведение соединения МСД с трассой «Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе». Он напомнил, что в прошлом году уже запустили движение от станции метро «Новомосковская» до улицы Эдварда Грига.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru