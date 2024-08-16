Собянин: Алтуфьевская развязка на МКАД откроется после реконструкции осенью

Он указал, что запуск Алтуфьевской развязки является финальным этапом модернизации Московской кольцевой автодороги (МКАД), где за последние 12 лет обновили 21 развязку, общая протяжённость которых превышает 180 км.

Градоначальник отметил, что благодаря запуску Алтуфьевской развязки будет улучшено движение по северному участку МКАД, Алтуфьевскому и Липкинскому шоссе, также станет легче добраться до районов Лианозово, Бибирево и подмосковных Мытищ.

«Здесь будут: путепровод через МКАД – он обеспечит комфортное движение по прямому ходу Алтуфьевского шоссе; эстакада-съезд для удобного выезда с Алтуфьевского шоссе на МКАД в сторону Дмитровского шоссе», – написал Собянин.

Мэр добавил, что в рамках реконструкции будут возведены участок основного хода магистрали в районе примыкания к МКАД, боковые проезды и новый съезд с МКАД на Алтуфьевское шоссе в направлении центра.

Ранее Собянин заявил, что реконструкция Сельскохозяйственной улицы завершится в 2025 году, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».